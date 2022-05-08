Происшествия

ДТП с шестью пострадавшими произошло в Волгоградской области

Происшествия 08.05.2022 14:59
08.05.2022 14:59



Шесть человек, по предварительным данным, пострадали сегодня, 8 мая, в ДТП в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, в районе хутора Большой Орешкин в Михайловском районе на трассе на Даниловку столкнулись «ВАЗ – 2107» и «ВАЗ – 2104».
На данный момент известно, что из 6 пострадавших в Михайловскую ЦРБ доставлены 5 человек. Травмы получили трое мужчин 21, 30, 35 лет, а также две женщины – 23 и 32 лет. Состояние последней тяжелое. 
Подробности случившегося уточняются.

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