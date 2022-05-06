Общество

«Ситуация в стране такая»: волгоградцы поделились с журналистами своим взглядом на ценники

Общество 06.05.2022 20:13
06.05.2022 20:13


В Волгограде чиновники снова вышли на тропу войны с ценниками и недобросовестными продавцами. Очередной рейд прошел сразу в двух крупных магазинах города — супермаркете «Покупалко» на Елецкой, 11 и гипермаркете «Магнит Экстра» на Рокоссовского, 2г. На этот раз под прицел фотокамер журналистов и бдительные взгляды проверяющих попали куриные тушки, борщевой набор и столовые яйца. 

Первая торговая точка — магазин в Ворошиловском районе. На кассах, несмотря на раннее время, довольно многолюдно. Проверяющие первым делом направились в отдел с овощами. Чиновников, внимательно изучающих капусту и лук, обступили покупатели. Одна из пенсионерок начала привычный разговор про цены.  

— По 80 отдают, по 80. На скидке, конечно и за 75 уходит. А вообще мне здесь цены нравятся и выбор большой, — признание женщины для многих стало приятной неожиданностью. 

Ее позицию не разделил тучный мужчина с тележкой и настоятельно попросил дать ему дорогу к свекле. Контролеры, в свою очередь, протиснулись сквозь людей к тушкам цыплят.

Бройлеры выглядели непрезентабельно, но щеголяли стоимостью. Проверяющие отметили существенное снижение цены по сравнению с прошлой неделей. Окружающие, заметив ажиотаж у холодильника с вялыми тушками, тут же устремились на разведку. 

— Что тут у вас? 

— Цены проверяем.

— На кур? 

— На кур. 

Женщина средних лет в оранжевой куртке сквозь стекло оценила бройлера, а после перевела подозрительный взгляд на нас, словно ожидая подвоха. Ничего не произошло, и процессия с фотоаппаратами и микрофонами переместилась к стеллажам, где уже ждали своего часа столовые яйца. 

И здесь проверяющие не нашли никакого криминала. Специалисты отметили снижение или «заморозку» цен, пока рядом лениво зевал маленький мальчик. 


Гипермаркет на Рокоссовского встретил журналистов и проверяющих пустующими торговыми рядами и немногочисленными покупателями на кассах. Здесь цены на капусту стойко держали оборону, не уступая практически ни копейки прошлой неделе. Стоимость свеклы и картофеля тоже не вызвала никаких вопросов, а вот с луком появились проблемы: с незначительным повышением цены пообещали разобраться. 


— Как мы видим, ажиотажа нет, как и нет дефицита товаров, — заключил консультант контрольного управления аппарата губернатора Волгоградской области и отошел к тушкам цыплят.

Куриное мясо по одной из оцениваемых позиций в «Магните» за семь прошедших дней «похудело» на целых 70 рублей. Стоимость тушки другого производителя «замерла» на месте, не показав ни роста, ни падения. Яйца оказались далеко не золотыми — за десяток просили почти на четыре рубля меньше, чем неделю назад. 

За всем этим со стороны наблюдал мужчина с полупустой продуктовой тележкой. Анатолий щурился на ценники и похоже что-то пытался понять. 

— Изменились цены? 

— Мне кажется не изменились. Остались на том же уровне. Куриная тушка за 151 рубль, как была, так и есть. Яйца вот я сегодня не брал, но в принципе все то же самое. В течение месяца ничего не меняется.

— Вы всегда здесь покупаете? 

— Другого магазина у меня нет. Я всегда здесь беру. 


По словам мужчины, каждый поход в магазин облегчает его кошелек в среднем на 3000-5000 рублей, а цены по большому счету меняются только в сторону увеличения.  

— Но я не жалуюсь, — словно оправдывается волгоградец. — Ничего не поделаешь. Ситуация в стране такая.    

На следующей неделе чиновники обещали навести шороху в отделах с непродовольственными товарами. Все рейды проводятся по жалобам самих волгоградцев, в том числе, получаемых через чат-бот. Каждый житель может сообщить о необоснованном, по его мнению, росте цен. Результаты проверок передаются в контролирующие органы. Вы еще завышаете? Тогда мы идем к вам. 

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