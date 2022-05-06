В волгоградских магазинах чиновники нашли резко подешевевших кур

Общество 06.05.2022 12:06
06.05.2022 12:06
Очередной рейд в торговых точках в рамках мониторинга цен на продукты питания провели сегодня чиновники. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», проверке подверглись ценники на овощи, яйца и кур в магазинах «Покупалко» на улице Елецкой и в «Магните» на улице Рокоссовского.
Первые хорошие новости проверяющих ждали в магазине «Покупалко». Так, за период с 28 апреля цена тушек бройлерных цыплят из Иловли снизилась со 151 рубля за килограмм до 119 рублей. Понижение составило 32 рубля. Подешевели и яйца. Если 29 апреля десяток столовых яиц категории С1 стоил от 64 до 72 рублей, то сегодня – 59 и 69 рублей соответственно.
Снизилась и стоимость некоторых овощей. Так, лук подешевел на 2 рубля (до 41 рубля за кг), на столько же – капуста (75 рублей), а свекла – аж на 12 рублей (65 рублей за кг). Стоимость моркови и картофеля осталась прежней – 59 и 54 рубля соответственно.
В «Магните» куриные тушки из Иловли продавались по 151 рублю за кг, как и неделю назад. Но выглядели они посимпатичнее, чем в «Покупалко» за 119 рублей. А вот куры торговой марки "Благояр" за неделю подешевели аж на 70 рублей - с 219 до 151. Яйца категории С2 теперь можно купить на 3 рубля дешевле за десяток, чем в конце апреля - 65 рублей.
В овощных рядах проверяющих ожидало неприятное открытие - лук за неделю подорожал до 43 рублей с 39. Цена на картофель и капусту в "Магните" за последние дни не изменилась - 44 и 74 рубля за килограмм соответственно. Стоимость моркови также осталась прежней - 64 рубля за кг, а свекла подешевела на 8 рублей - до 69 за кг.
Итоги рейда озвучил прокомментировал Денис Конев, консультант контрольного управления аппарата губернатора Волгоградской области.
- Как мы видим, произошло снижение стоимости на свеклу, курятину, яйца, в то же время зафиксировано небольшое повышение цен на лук, - пояснил он. - Но ни дефицита продуктов, ни ажиотажа нет.
Напомним, оперативный штаб по мониторингу за потребительскими ценами был создан по решению областных властей в начале апреля. Жители региона могут сообщать о фактах роста цен с помощью специального чата-бота. Специалисты оперативно реагируют на поступившую информацию и выезжают в торговые сети для проведения проверки обоснованности подобных фактов.
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