



В Волгоградской области специалисты с помощью системы «Меркурий» обнаружили подозрительную продукцию. Как рассказали ИА «Высота 102» в межрегиональном управлении Россельхознадзора, нарушения были выявлены на производственной площадке одного из предпринимателей.

Так, из 950 килограммов свиных полутушек было изготовлено 393 килограмма набора для борща из свинины, что фактически невозможно.

Предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

