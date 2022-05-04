Нескучный субботник: волонтеры РУСАЛА благоустроили территорию центра «Вдохновение»

Общество 04.05.2022 11:23 Новости компаний
04.05.2022 11:23 Новости компаний
Благоустройство клумб, покраска забора и уборка территории – всем этим в свой выходной день занимались двадцать сотрудников Волгоградского алюминиевого завода вцентре «Вдохновение».
Здесь уже более 20 лет проходят социальную и психологическую реабилитацию волгоградцы пожилого возраста старше 60 лет, инвалиды, а также дети и подростки с отклонениями в умственном и физическом развитии в возрасте от рождения до 18 лет.
Знакомство прошло в игровой форме, недаром субботник назвали «нескучным». Встав в круг, собравшиеся поочередно называли своё имя, произносили пожелание и бросали мяч следующему человеку с пожеланиями мира, добра, счастья, здоровья, благополучия и хорошей погоды.
С отличным настроением наиболее крепкие переносили щебень и перекапывали землю под деревьями и для устройства будущей клумбы.Оставшаяся часть волонтеров приступила к выполнению самого интересного задания.
– Хотите ненадолго перевоплотиться в Тома Сойера? – спросила руководитель социальных программ РУСАЛа в Волгограде Ольга Кагарманова, вызвав улыбки у коллег. – Тогда мы идём красить забор!
Спецодежда для покраски тоже оказалась нескучной. К непромокаемым фартукам прилагалась шапочка маляра, сделанная из газеты. Когда человек относится к делу с душой, работа спорится. Вот и участники нескучного субботника оперативно справились с кругом поставленных задач. Руководство центра «Вдохновение» искренне благодарило волонтеров ВгАЗа.
– Доброе дело, которое вы сегодня сделали, не останется незамеченным. Своими силами мы не смогли бы выполнить такой объем работ. Благодаря вашему труду люди придут в центр с обновленной территорией, что станет для них очень приятным моментом, - поблагодарила заводчан заместитель директора центра Татьяна Ступко.
После субботника ребята договорились встретиться вновь на территории подшефного реабилитационного центра «Вдохновение» 13 мая и провести экологическую акцию компании РУСАЛ «Зеленая волна».
Напомним, управление социальной деятельностью РУСАЛа осуществляет Центр социальных программ (ЦСП), созданный в 2004 году по инициативе основателя компании Олега Дерипаски. ЦСП реализует масштабные программы и проекты в самых разных сферах – благотворительность, экология, развитие городских пространств, социальное предпринимательство. Сегодня партнерами центра являются более 2000 организаций.За последние 10 лет объем социальных инвестиций компании составил более 12 миллиардов. Программы ЦСП РУСАЛа неоднократно признавались на региональном и федеральном уровнях лучшими программами в области корпоративной социальной ответственности в России.
Фото предоставлено пресс-службой РУСАЛа
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