Covid-19

В Волгоградской области зафиксировали менее 200 случаев COVID-19

Covid-19 03.05.2022 15:06
03.05.2022 15:06


В Волгоградской области за минувшие сутки зафиксировали 198 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперштабе, это примерно соответствует уровню заболеваемости в начале июля 2021 года.
При этом 26 человек из заболевших врачам пришлось госпитализировать. 208 жителей региона благополучно выздоровели, однако без летальных исходов не обошлось. Так, за минувшие сутки от инфекции скончались еще три человека.


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