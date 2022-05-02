В Волгоградской области не расширили список рыбоводных участков

Экономика 02.05.2022 16:34
02.05.2022 16:34
Комиссия по определению границ рыбоводных участков в Волгоградской области отказала о включении в этот перечень трех новых водных объектов в Новоаннинском районе.
Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на протокол комиссии, отклонены два участка, расположенные на левом и правом притоках реки Чесноковка. Один, как указано в документе, входит в водохранилище «Кукино» и находится в 1,7 км восточнее от хутора Пышкинский. Второй объект – водохранилище «Юдашкинское», в 2,2 км северо-западнее хутора Краснокоротовский. Третий водный объект расположен на балке Сибирьковская, водохранилище «Малое Казенное», в 4,92 км северо-западнее хутора Черкесовский.
Комиссия выяснила, что заявленные объекты являются малыми водохранилищами, а рыбоводные участки могут быть сформированы на водоеме или участке водоема. В случае, если водные объекты являются русловым прудом на водотоке, то, согласно федеральному законодательству, рыбоводные участки на них не выделяются.
За отказ расширения перечня рыбоводных участков проголосовали все члены комиссии.
Рыбоводные участки предназначены для осуществления товарного и промышленного рыболовства.
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