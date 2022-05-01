Аварию на водопроводе в центре Волгограда устранят до утра 2 мая

Происшествия 01.05.2022 18:08
01.05.2022 18:08
В Центральном районе Волгограда выяснили причину аварии на водопроводе, из-за которой 10 домов остались без холодной воды. Как сообщили ИА «Высота 102» в «Концессиях водоснабжения», в центральном тепловом пункте по ул. Пархоменко, 47 выявлено подтопление проходного канала.
Сотрудники компании произвели откачку канала и определили причину произошедшего - нарушение зафиксировано на теплопроводе в проходном канале на глубине 6 метров. Основные работы с использованием землеройной техники пройдут сегодня ночью, их планируется закончить к утру. Десять жилых домов получают ресурс на пониженном давлении, для жителей организован подвоз питьевой воды. Горячая вода в домах есть.
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