



В Волгограде сегодня, 1 мая, свое 53-летие отмечает председатель Общественной палаты Волгограда и директор муниципального автономного учреждения «Информационное агентство Волгограда» Евгений Князев. В Волгограде сегодня, 1 мая, свое 53-летие отмечает председатель Общественной палаты Волгограда и директор муниципального автономного учреждения «Информационное агентство Волгограда» Евгений Князев.

Евгения Вячеславовича в Волгограде знают многие горожане. Без его активного участия в городе уже много лет не принимают важных для горожан решений. Главный общественник Волгограда всегда отстаивает интересы людей на заседаниях Волгоградской городской думы и на совещаниях в администрации.Знакомые с Князевым волгоградцы убеждены, что его день рождения не случайно выпадает на 1 мая. Его отличает колоссальное трудолюбие и неиссякаемый оптимитзм.Особой гордостью Евгения Князева является его семья и две дочери (одна из них на фото).Редакция ИА "Высота 102" присоединяется к многочисленным поздравлениям в адрес Евгения Князева.