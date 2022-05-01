Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в Волгоградской области

Общество 01.05.2022 19:25
01.05.2022 19:25


Экстренное предупреждение опубликовал сегодня Гидрометцентр РФ. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня ночью и 3 мая в отдельных районах региона ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -1…-3 градусов.
Ранее синоптики сообщали о похолодании в майские праздники. Виной тому – так называемый гребень антициклона, где происходит заток холодных арктических воздушных масс.



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