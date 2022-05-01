Лишь 10% волгоградцев считают 1 мая праздником трудящихся





Для 61% жителей Волгоградской области 1 мая – это День весны и труда. Это самая высокая доля подобных ответов в стране, сообщили ИА «Высота 102» в компании hh.ru, где провели исследование на тему отношения граждан к Первомаю. Такой ответ дали 55% HR-менеджеров, 53% работников сферы гостеприимства и 52% медиков. Кстати, среди женщин 1 мая позиционируют именно таким образом 50%, а вот среди мужчин – только 38%. Для 61% жителей Волгоградской области 1 мая – это День весны и труда. Это самая высокая доля подобных ответов в стране, сообщили ИА «Высота 102» в компании hh.ru, где провели исследование на тему отношения граждан к Первомаю. Такой ответ дали 55% HR-менеджеров, 53% работников сферы гостеприимства и 52% медиков. Кстати, среди женщин 1 мая позиционируют именно таким образом 50%, а вот среди мужчин – только 38%.

Еще 26% опрошенных относятся к дате просто как к дополнительному выходному. Чаще всего это маркетологи (50% дали такой ответ), ИТ-специалисты (49%) и высший менеджмент (42%).Только 10% респондентов считают 1 мая праздником всех трудящихся – и это самая низкая доля в стране. Как правило, это строители (25%), производственные специалисты (23%) и рабочий персонал (22%).3% жителей региона затруднились ответить на вопрос, чем для них является праздник Первого мая.Среди соискателей в возрасте до 34 лет 42% относятся к 1 мая как к Дню весны и труда, такой же позиции придерживаются 49% респондентов от 35 до 54 лет. Праздником трудящихся эту дату чаще других называют люди старше 55 лет – 34% из них дали такой ответ.