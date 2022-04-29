Андрей Бочаров обсудил с Юрием Сорокиным освоение 5 миллиардов рублей





Губернатор Волгоградской области 29 апреля провел рабочую встречу с начальником ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Юрием Сорокиным, главной темой которой стало реализация текущих и перспективных проектов дорожно-транспортной инфраструктуры в регионе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу обладмина, Юрий Сорокин сообщил Андрею Бочарову о темпах возведения обхода Волгограда.

Так, по словам Сорокина, готовность первого этапа стратегической объездной дороги составляет на сегодня 38%, возведение инфраструктуры на втором этапе достигло 14%. Проект третьего этапа пока находится на согласовании в ФАУ Главгосэкспертиза России.

Напомним, что в рамках первого этапа, протяженность которого составляет 12 км, будет возведен новый мост через Волго-Донской канал. Также будут построены современные транспортные развязки с выездами на федеральную трассу Р-22 «Каспий», региональную автодорогу Волгоград – Котельниково – Сальск и въезд в областной центр.

Помимо этого, работы продолжаются на участке реконструкции трассы Р-22 «Каспий». В конце прошлого года были досрочно завершены первые два этапа реконструкции протяженностью 16 км, в 2022 году работами будет охвачено ещё 3 километра.

В соответствии с ранее заявленными регионом проектами, в 2022 году Волгоградской области выделено порядка 5 млрд. рублей из федерального бюджета. Из них 2,2 млрд. рублей направят на строительство скоростной трассы в Волго-Ахтубинской пойме, а также на строительство путепроводов. Еще 2,3 млрд вложат в завершение реконструкции московской трассы и на строительство обхода Волгограда.