Общество 29.04.2022 14:53
29.04.2022 14:53
Сегодня в Волгоградском социально-педагогическом университете на конференции сотрудников и обучающихся состоялись выборы ректора. Как сообщили ИА «Высота 102» в вузе, им вновь стал нынешний руководитель вуза Александр Коротков, который получил большинство голосов.
Выборы проходили на альтернативной основе. Конкурентами Александра Короткова, ректора ВГСПУ, члена-корреспондента РАО, доктора педагогических наук и профессора были два проректора. На пост руководителя университета претендовали Сергей Глазов, проректор по научной работе, доктор физико-математических наук и доцент, и Юрий Жадаев, проректор по учебной работе, кандидат педагогических наук, доцент. В вузе пояснили, что утверждать ректора будут соответствующим приказом Минпросвещения РФ.
Александр Коротков стал ректором Волгоградского государственного социально-педагогического университета в июне 2017 года по результатам аналогичных выборов. И возглавил вуз на пять лет. Ранее Александр Коротков являлся председателем комитета образования и науки Волгоградской области.
Фото сайта ВГСПУ.
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