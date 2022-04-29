В Волгограде 1 мая изменят схему движения автобусов и троллейбусов

29.04.2022 13:29
Городской общественный транспорт перейдет на особый режим работы 1 мая в связи с проведением демонстрации и митинга профсоюзов. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, изменится схема движения автобусных и троллейбусных маршрутов, следующих через центр города. На линию скоростного трамвая выйдут дополнительные составы.
В первые утренние рейсы троллейбусные маршруты №№ 9, 10а, 15а и новый троллейбусный маршрут № 8а будут курсировать в соответствии с действующим расписанием и утвержденными схемами движения.
Затем с 7.30 до 10.30, на период формирования и движения колонн демонстрантов, работа маршрутов будет временно изменена.
Так, при движении с северной части города маршрут № 8а, обслуживаемый троллейбусами с возможностью автономного хода, станет работать в границах «Пос. ГЭС» - «Ул. 7-я Гвардейская», троллейбусы направлений № 9 и № 10а в указанный период будут разворачиваться на остановки «Дворец Спорта». Маршруты №№ 10а и 15а, следуя из Дзержинского района, временно будут разворачиваться на ул. Новороссийской. При движении от площади им. Куйбышева маршруты троллейбусов №№ 8а, 9 и 15а довезут пассажиров до ул. Краснознаменской.
Автобусные маршруты №№ 2, 88 и 89э при движении в центр города проследуют до остановки «Современник», затем по ул. Краснознаменской и Коммунистической доставят пассажиров до конечной остановки - железнодорожного вокзала.
Автобусы маршрута № 6 при движении в центральную часть города с проспекта им. Жукова повернут на ул. Рокоссовского и далее через улицы Голубинскую, Балонина, Коммунистическую доедут до железнодорожного вокзала. В обратном направлении автобус № 6 проследует по ул. Коммунистической, Кубанской, Пархоменко с выходом на ул. Невскую и далее по обычной схеме.
По этой же схеме в центральной части города в указанный период времени будет работать и маршрут № 21.
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