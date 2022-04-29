Новая атмосферная зона с заслоном от солнца появится летом в ЦПКиО

В Волгограде в Центральном парке культуры и отдыха летом появится новая атмосферная зона для спокойного отдыха. Как сообщил сегодня ИА "Высота 102" директор ООО "Парк" Андрей Еркин, в ЦПКиО уже уже в июне приступят к возведению площадки, где расположится фудкорт.

— Разместится новая площадка на участке между готовой детской зоной развлечений и строящейся зоной экстремальных аттракционов, — рассказал Андрей Еркин. — Здесь будет буферная зона: арт-пространство, включающее фудкорт с теневыми навесами и посадочными места.





Напомним, что для преображения Центрального парка в Волгограде еще в 2017 году между мэрией и ООО "Парк" было заключено концессионное соглашение. Однако на протяжении четырех лет дела шли ни шатко, ни валко. Компания-концессионер, которую на тот момент возглавлял Петр Пигалев, сорвала все возможные строки реконструкции. С приходом на пост директора компании Андрея Еркина ЦПКиО начал преображаться. Здесь уже работают зоны отдыха для детей и взрослых, территория парка активно озеленяется.