Шесть человек пострадали в крупном ДТП на трассе Волгоград-Элиста

Происшествия 29.04.2022 10:17
29.04.2022 10:17
Авария с шестью пострадавшими произошла в Светлоярском районе Волгоградской области. Как сообщили в региональном главке МВД, накануне днем на автодороге Волгоград-Элиста столкнулись «Нива Шевроле» и «Лада Икс-Рэй».
По предварительном информации, виновником ДТП стал 73-летний водитель «Нивы». На 73 км автодороги при проезде перекрестка неравнозначных дорог он не уступил дорогу «Ладе», 69-летний водитель которой имел преимущество в движении.
В результате столкновения пострадали оба водителя, три пассажира «Лады» 56, 63 и 66 лет, а также 70-летний пассажир «Нивы». Все пострадавшие госпитализированы в больницу с ранениями различной степени тяжести.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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