Шесть человек пострадали в крупном ДТП на трассе Волгоград-Элиста









Авария с шестью пострадавшими произошла в Светлоярском районе Волгоградской области. Как сообщили в региональном главке МВД, накануне днем на автодороге Волгоград-Элиста столкнулись «Нива Шевроле» и «Лада Икс-Рэй».













По предварительном информации, виновником ДТП стал 73-летний водитель «Нивы». На 73 км автодороги при проезде перекрестка неравнозначных дорог он не уступил дорогу «Ладе», 69-летний водитель которой имел преимущество в движении.

В результате столкновения пострадали оба водителя, три пассажира «Лады» 56, 63 и 66 лет, а также 70-летний пассажир «Нивы». Все пострадавшие госпитализированы в больницу с ранениями различной степени тяжести.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области