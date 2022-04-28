Прокуратура отвоевала для волгоградцев две популярные маршрутки





После вмешательства прокуратуры чиновников Михайловского района Волгоградской области обязали обеспечить регулярными пассажирскими перевозками жителей отдаленных населенных пунктов. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора региона Оксана Черединина, в марте текущего года в целях исполнения решения суда городские чиновники провели конкурс по выбору перевозчика на обслуживание маршрутов №120 «Михайловка-Стойловский» и №128 «Михайловка-Сеничкин».

— Индивидуальному предпринимателю, которому выданы карты маршрута регулярных перевозок, обязан приступить к осуществлению перевозок по данному маршруту не позднее чем через девяносто дней со дня его включения в реестр межрегиональных маршрутов регулярных перевозок, — пояснила Оксана Черединина.

В настоящее время индивидуальным предпринимателем проводятся мероприятия по организации перевозок.