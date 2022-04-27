На набережной Волгограда 9 мая споет Валерия

Общество 27.04.2022 15:46
27.04.2022 15:46
Певица Валерия споет на трехчасовом гала-концерте, который состоится на нижней террасе Набережной 9 мая. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, концерт начнется в 19-00. Валерий выступит хедлайнером этого праздничного мероприятия.
В программу гала-концерта «#ВеликийРусскийМай» войдут также музыкальные и танцевальные номера от лучших творческих коллективов и солистов Волгограда и Волгоградской области, среди которых Большой детский симфонический оркестр, Волгоградская областная филармония, «Царицынская опера», разнообразные театральные труппы, а также общественные объединения реконструкторов. Волгоградцы увидят масштабное шоу с качественным звуком, новейшими цветовыми и световыми спецэффектами. Волгоградцев также ждет сюрприз – светящаяся поздравительная инсталляция с Днем Победы.
Всего в Волгограде запланировано более 100 мероприятий к Дню Победы.
Одним из самых зрелищных праздничных мероприятий 9 Мая станет военный парад.
В 10.00 по площади Павших борцов торжественным маршем пройдут военнослужащие Волгоградского военного гарнизона, сотрудники силовых и специальных ведомств, кадеты, юнармейцы.
В 12.00 в Волгограде начнется масштабная акция «Бессмертный полк», участники которого преодолеют путь от Дома Павлова до Мамаева кургана.
В 14.30 с Нижней террасы наб. 62-й Армии стартует автопробег ретроавтомобилей. Колонна раритетной техники проедет по проспекту им. Ленина до Мамаева кургана, где развернется и проследует в обратном направлении до площади Павших борцов.
С 16.00 до 19.00 на главной сцене на Нижней террасе наб. 62-й Армии - праздничная программа «Великая Победа – гордость поколений».
В 19.00 на этой же площадке начнется большой праздничный гала-концерт.
В 22.00 - артиллерийский салют и фейерверк.
Реклама
Поезд Астрахань-Волгоград поменял график движения27.04.2022 16:14
Общество 27.04.2022 16:14
Энергетики в Волгограде и области приступают к отключению злостных неплательщиков27.04.2022 15:49
Общество 27.04.2022 15:49
Чиновников Михайловки заставили расплатиться за прошлогодний водовод27.04.2022 15:34
Общество 27.04.2022 15:34
ФАС проверила наценки на хлеб и кур в волгоградских «Магнитах»27.04.2022 14:41
Общество 27.04.2022 14:41
Хозяина кладбищ Волгограда определили со второй попытки27.04.2022 14:40
Общество 27.04.2022 14:40
В Волгоградской области утвержден режим работы ГИБДД с 1 по 10 мая27.04.2022 13:57
Общество 27.04.2022 13:57
Ушел из жизни выдающийся волгоградский врач Юрий Цыбуля27.04.2022 13:19
Общество 27.04.2022 13:19
«Понимаете, парня жалко»: полицейских просят найти хорька, покусавшего подростка под Волгоградом27.04.2022 13:04
Общество 27.04.2022 13:04
В Волгограде пронесли 10-метровую георгиевскую ленту27.04.2022 12:56
Общество 27.04.2022 12:56
РГС Банк: траты большинства волгоградцев на автомобиль выросли за год в два раза27.04.2022 12:29
Общество 27.04.2022 12:29
Гигантское изображение российского солдата к 9 Мая появится на фасаде дома в Волгограде27.04.2022 12:23
Общество 27.04.2022 12:23
В Волгоградской области зафиксировано нашествие клопов на поля с озимыми27.04.2022 11:56
Общество 27.04.2022 11:56
Отправленный из Волгограда гуманитарный груз доставили в Новоазовск27.04.2022 11:53
Общество 27.04.2022 11:53
Волгоград завидует: городской пляж в Волжском готовят к купальному сезону27.04.2022 11:11
Общество 27.04.2022 11:11
В Котельниково открыли первый в истории города ЭкоДвор: репортаж ИА «Высота 102»27.04.2022 10:17
Общество 27.04.2022 10:17
Реклама