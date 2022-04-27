На набережной Волгограда 9 мая споет Валерия





Певица Валерия споет на трехчасовом гала-концерте, который состоится на нижней террасе Набережной 9 мая. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, концерт начнется в 19-00. Валерий выступит хедлайнером этого праздничного мероприятия.

В программу гала-концерта «#ВеликийРусскийМай» войдут также музыкальные и танцевальные номера от лучших творческих коллективов и солистов Волгограда и Волгоградской области, среди которых Большой детский симфонический оркестр, Волгоградская областная филармония, «Царицынская опера», разнообразные театральные труппы, а также общественные объединения реконструкторов. Волгоградцы увидят масштабное шоу с качественным звуком, новейшими цветовыми и световыми спецэффектами. Волгоградцев также ждет сюрприз – светящаяся поздравительная инсталляция с Днем Победы.





Всего в Волгограде запланировано более 100 мероприятий к Дню Победы.

Одним из самых зрелищных праздничных мероприятий 9 Мая станет военный парад.

В 10.00 по площади Павших борцов торжественным маршем пройдут военнослужащие Волгоградского военного гарнизона, сотрудники силовых и специальных ведомств, кадеты, юнармейцы.

В 12.00 в Волгограде начнется масштабная акция «Бессмертный полк», участники которого преодолеют путь от Дома Павлова до Мамаева кургана.

В 14.30 с Нижней террасы наб. 62-й Армии стартует автопробег ретроавтомобилей. Колонна раритетной техники проедет по проспекту им. Ленина до Мамаева кургана, где развернется и проследует в обратном направлении до площади Павших борцов.

С 16.00 до 19.00 на главной сцене на Нижней террасе наб. 62-й Армии - праздничная программа «Великая Победа – гордость поколений».

В 19.00 на этой же площадке начнется большой праздничный гала-концерт.

В 22.00 - артиллерийский салют и фейерверк.



