Общество

Масштабный молодежный фестиваль пройдет в Волгограде в этом году

Общество 26.04.2022 11:44
26.04.2022 11:44


Полномасштабный молодежный фестиваль состоится оффлайн в Волгоградской области в 2022 году. Соответствующее решение принял губернатор Андрей Бочаров на встрече со студентами и преподавателями Волгоградского государственного педагогического университета, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

— Студенческая среда активна всегда, но видно, что не хватает общения. Поэтому со своей стороны я хотел бы сразу выйти с предложением рассмотреть проведение в этом году полномасштабного молодежного фестиваля — его не хватает Волгоградской области, — сказал Бочаров во время откровенного диалога с будущими педагогами. — Мы посмотрим, как это организовать, что необходимо сделать, чтобы эта среда была образовательной, познавательной.

Подготовку фестиваля губернатор поручил своему заместителю Зине Мержоевой.

На встрече главы региона, работников и обучающихся ВГСПУ разговор шел не только об активном участии молодежи в развитии Волгоградской области и России в целом, но и о непростой и важной роли учителей в нынешнее время. Бочаров отметил, что именно от них зависит, что будут знать дети, о чем говорить и как относиться к своей стране.

— История является большой частью нашей жизни, история дает глубокие понимания наших корней: кто мы, откуда произошли, почему принимаем такие решения, почему у России есть государственность, — подчеркнул губернатор.

Общаясь с будущими педагогами, Андрей Бочаров напомнил, что на России сейчас лежит огромная ответственность за безопасность, за мир, и сегодня требуется понимание всего происходящего.

— Президент нашей страны принял единственно правильное решение. Любое другое значило бы поставить под угрозу наше государство. Нацисты, фашисты, всесторонне поддерживаемые странами НАТО, продолжали бы свою подрывную деятельность. Они поставили для себя задачу уничтожить всех, кто говорит, думает, читает на русском языке — они идеологически нас считают врагами. И у нас освободительная задача — спасение жителей Донбасса и демилитаризация Украины, — отметил глава региона, прежде всего, обращаясь к будущим преподавателям истории.

Отдельно Бочаров остановился на теме фейков, которые множатся с каждым днем и которые необходимо развенчивать.

— Борьба с фейками — одна из серьезных задач. Наши солдаты и офицеры по-настоящему спасают людей, берегут их. Мы пытаемся переубедить и солдат Украины, чтобы они сложили оружие, — сказал губернатор.

В пример он привел подвиг Дениса Зорина, которому указом президента РФ посмертно присвоено звание Героя России.

— Ценой своей жизни он спас людей. Молодой парень, наш, волгоградский. Всю жизнь мечтал стать военным. И он самоотверженно выполнял свою задачу. Спасать, защищать — это внутри нас, ген у русских такой. И русский — это не про национальность. Русскими называют всех, кто живет в России, это все народы нашей страны, — акцентировал внимание собеседников Андрей Бочаров.

На встрече губернатор также отметил, что в Волгоградской области сложилась традиционно сильная и авторитетная педагогическая школа. Ряд волгоградских учителей неоднократно становились победителями и призерами различных всероссийских смотров, включая конкурс «Учитель года». К числу сильных сторон волгоградского образования относятся не только системная работа с детьми и подростками, внедрение современных технологий в процесс обучения школьников и студентов.

Напомним, губернатор регулярно встречается с волгоградской молодежью, которая инициирует масштабные проекты в Волгоградской области и участвует в их реализации. Это, в том числе, благоустройство поймы реки Царицы и создание парка у подножия Мамаева кургана. Студенты также подключились к реконструкции кинотеатра «Победа», где откроется Дом детства.

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