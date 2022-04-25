В Волгоградской области День Победы встретят 367 ветеранов ВОВ

В Волгограде сегодня, 25 апреля, губернатор региона Андрей Бочаров поручил чиновникам накануне 9 Мая обойти дома всех ветеранов Великой Отечественной войны. По словам главы региона, ни один из ныне здравствующих участников ВОВ не должен остаться без внимания. Редакция ИА "Высота 102" уточнила данные о количестве проживающих в Волгограде и области фронтовиков.

— Всего в Волгоградской области на сегодня проживают 367 участников Великой Отечественной войны, — сообщили в ответ на редакционный запрос информагентству в ОПФР по Волгоградской области. — Также в регионе проживают 82 человека, имеющие статус "инвалид Великой Отечественной войны".