Общество

В Волгоградской области День Победы встретят 367 ветеранов ВОВ

Общество 25.04.2022 15:18
25.04.2022 15:18


В Волгограде сегодня, 25 апреля, губернатор региона Андрей Бочаров поручил чиновникам накануне 9 Мая обойти дома всех ветеранов Великой Отечественной войны. По словам главы региона, ни один из ныне здравствующих участников ВОВ не должен остаться без внимания. Редакция ИА "Высота 102" уточнила данные о количестве проживающих в Волгограде и области фронтовиков. 

— Всего в Волгоградской области на сегодня проживают 367 участников Великой Отечественной войны, — сообщили в ответ на редакционный запрос информагентству в ОПФР по Волгоградской области. — Также в регионе проживают 82 человека, имеющие статус "инвалид Великой Отечественной войны". 

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