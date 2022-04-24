В Волгоградской области продают купеческий особняк 1902 года

Купеческий особняк, построенный еще до революции, продается в Михайловке Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», объявление опубликовано на сайте Авито. Его начальная стоимость составляет 5741000 рублей. О продаже недвижимого имущества заявило ПАО «МРСК Юга» через процедуру торгов. Электронный аукцион пройдет 29 апреля на площадке АО «Российский аукционный дом».





Бывший купеческий особняк расположен на ул. Торговой, 58. Ранее здесь располагалась производственная база Михайловского РЭС. Здание имеет подземный этаж, гараж-мастерскую, его можно использовать под гараж-склад или базу, поясняется в объявлении. Общая площадь производственного комплекса составляет 657 квадратных метров.

Между тем, жители Михайловки выражают сожаление в связи с продажей исторического здания.

— Было здорово, если бы этот особняк стал собственностью города и там открыли музей, — предлагают они в соцсетях.

При этом местные жители удивляются такой низкой цене исторического здания, сравнивая его с квартирой для администрации Михайловки, приобретенной недавно за 4 миллиона рублей.

Фото: сайт Авито

