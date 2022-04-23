Общество

Будет как в ЦПКиО: возле районной администрации в Волгограде высадили церцисы

Общество 23.04.2022 15:26
23.04.2022 15:26


Более 100 деревьев и кустарников высадили сегодня в лесопарковой зоне на улице Остравской неподалеку от администрации Красноармейского района Волгограда. Муниципальные озеленители совместно с жителями украсили район березами, катальпами, кленами, гортензиями и церцисами – последние давно радуют глаз посетителей ЦПКиО ярко-розовым цветом.

Эти же деревья, напоминающие своим цветением сакуру, ранее посадили и на Севастопольской набережной в Красноармейском районе. Здесь также будут расти каштаны, клены, можжевельники и другие растения. Все саженцы родом из дендрария Красноармейского района и максимально адаптированы к местному климату. Всего на юге Волгограда этой весной высадили уже более 200 деревьев.

Еще 160 кустарников и деревьев украсили в этом году Тракторозаводский район, в том числе 60 саженцев – зону возле площади Дзержинского. В Ворошиловском районе накануне посадили 80 растений на улицах Баррикадной и Циолковского, в Советском районе высадки прошли в Сквере памяти. Озеленители поработали также на улицах Кировая и Колосовой в Кировском районе, в Краснооктябрьском и Дзержинском районах. В ЦПКиО Волгограда этой весной разбили яблоневый сад.

Всего с начала года в областном центре высадили более 2 тысяч деревьев.

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК"Кача" в Дзержинском районе Волгограда. Квартиры от застройщика!

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Новая версия аварии — в напряженном шпионском детективном сериале
Общество
23.04.2022 16:17
Общество 23.04.2022 16:17

0
Далее
Общество
23.04.2022 13:18
Общество 23.04.2022 13:18

0
Далее
Общество
23.04.2022 11:57
Общество 23.04.2022 11:57

0
Далее
Общество
23.04.2022 08:18
Общество 23.04.2022 08:18

0
Далее
Общество
23.04.2022 07:56
Общество 23.04.2022 07:56

0
Далее
Общество
22.04.2022 21:29
Общество 22.04.2022 21:29

0
Далее
Общество
22.04.2022 20:34
Общество 22.04.2022 20:34

0
Далее
Общество
22.04.2022 20:03
Общество 22.04.2022 20:03

0
Далее
Общество
22.04.2022 18:21
Общество 22.04.2022 18:21

0
Далее
Общество
22.04.2022 18:12
Общество 22.04.2022 18:12

0
Далее
Общество
22.04.2022 17:55
Общество 22.04.2022 17:55

0
Далее
Общество
22.04.2022 17:01
Общество 22.04.2022 17:01

0
Далее
Общество
22.04.2022 15:52
Общество 22.04.2022 15:52

0
Далее
Общество
22.04.2022 15:29
Общество 22.04.2022 15:29

0
Далее
Общество
22.04.2022 13:41
Общество 22.04.2022 13:41

0
Далее

Лента новостей

16:17
В канун Пасхи в волгоградских храмах освящают куличи и яйцаСмотреть фотографии
15:26
Будет как в ЦПКиО: возле районной администрации в Волгограде высадили церцисыСмотреть фотографии
14:16
В Волгограде разыскивают водителя перевернувшегося с пассажиром микроавтобусаСмотреть фотографии
13:18
Два урожая в год?: глобальное потепление может накормить волгоградцев вдовольСмотреть фотографии
12:18
Волгоградцам привезут айфоны без разрешения AppleСмотреть фотографии
11:57
Пенсионер из Волгоградской области выиграл в гослотерею автомобиль для внучкиСмотреть фотографии
11:09
Больницу №3 в центре Волгограда отдали медуниверситету под новую клиникуСмотреть фотографии
10:36
Под Волгоградом оказавшегося на федеральной трассе пешехода задавил кроссоверСмотреть фотографии
10:07
В Волгоградской области изменили схему обращения с отходамиСмотреть фотографии
09:10
Ограничения на полеты в 11 аэропортов России продлены до 1 маяСмотреть фотографии
08:56
Волгоградские врачи вернули младенцу с редкой патологией возможность встать на ногиСмотреть фотографии
08:18
Чиновники отчитались о завершении похоронной реформы в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:56
В Волгоградском ботаническом саду зацвели магнолииСмотреть фотографии
21:29
«Ситиматик-Волгоград» пообещал пощадить крошечное СНТ на острове СарпинскийСмотреть фотографии
20:34
Не до жиру: в Волгограде пересмотрели перечень продуктовых запасов на случай войныСмотреть фотографии
20:03
Ничего не предвещало: в Волжском 22 апреля выпал снегСмотреть фотографии
19:13
Мужчина умер на остановке в Камышине Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:53
В Волгограде объявили об открытии навигации до хутора ЗайчикиСмотреть фотографии
18:33
Оборудование для АПК повезут из Волгограда на ДонбассСмотреть фотографии
18:21
В Волгограде наградили «Женщин года»Смотреть фотографии
18:12
Сквозь дебри к дому: частный сектор Волгограда стремительно превращается в «пороховую бочку»Смотреть фотографииCмотреть видео
17:55
В Волгограде зарегистрировали новорожденную девочку из МариуполяСмотреть фотографии
17:19
Волгоградские налоговики озвучили новые данные по ситуации с бизнесомСмотреть фотографии
17:01
В Волгограде встретили участников спецоперации на УкраинеСмотреть фотографии
16:41
Под окнами девятиэтажки на юге Волгограда нашли труп мужчиныСмотреть фотографии
16:10
На юге Волгограда устраняют аварию, оставившую без воды проспект КанатчиковСмотреть фотографии
16:05
Перевозчики Волжского отстояли свои маршрутки в судеСмотреть фотографии
15:52
Волгоградский госархив презентовал выставку к юбилею завода «Красный Октябрь»Смотреть фотографии
15:35
Владелец брендов Zewa, Libresse и Libero уходит из РоссииСмотреть фотографии
15:29
В Волгограде изготовят 3000 пригласительных на парад 9 маяСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 