

Более 100 деревьев и кустарников высадили сегодня в лесопарковой зоне на улице Остравской неподалеку от администрации Красноармейского района Волгограда. Муниципальные озеленители совместно с жителями украсили район березами, катальпами, кленами, гортензиями и церцисами – последние давно радуют глаз посетителей ЦПКиО ярко-розовым цветом.

Эти же деревья, напоминающие своим цветением сакуру, ранее посадили и на Севастопольской набережной в Красноармейском районе. Здесь также будут расти каштаны, клены, можжевельники и другие растения. Все саженцы родом из дендрария Красноармейского района и максимально адаптированы к местному климату. Всего на юге Волгограда этой весной высадили уже более 200 деревьев.

Еще 160 кустарников и деревьев украсили в этом году Тракторозаводский район, в том числе 60 саженцев – зону возле площади Дзержинского. В Ворошиловском районе накануне посадили 80 растений на улицах Баррикадной и Циолковского, в Советском районе высадки прошли в Сквере памяти. Озеленители поработали также на улицах Кировая и Колосовой в Кировском районе, в Краснооктябрьском и Дзержинском районах. В ЦПКиО Волгограда этой весной разбили яблоневый сад.