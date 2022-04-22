Специалисты подрядной организации выполнили 60% от общего объема работ в ходе комплексной реставрации исторической лестницы в створе улицы Ковентри в Центральном районе Волгограда. Как рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, после завершения реконструкции лестничный спуск протяженностью 180 метров соединит парк на верхней террасе набережной и новую парковую зону на нижней террасе.

В настоящее время подрядчик занимается обновлением конструкций исторического объекта: гранитные ступени шлифуют и устанавливают на прежнее место. Для данной работы подрядчику при демонтаже пришлось пронумеровать каждый элемент лестницы. Помимо этого, продолжаются работы по облицовке подпорных стен, восстановление декоративных вазонов и межлестничных площадок, где ранее были обнаружены проседания плит.

Напомним, ранее, 21 марта, стало известно, что реставрационными работами займется небезызвестная компания «Реновацио». Между компанией и администрацией города был заключен контракт по максимальной цене - 35 052 536 рублей. Так, уже 25 марта подрядчик приступил к демонтажу гранитных элементов.