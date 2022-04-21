В Волгограде рассказали о состоянии отравившихся хлором рабочих

Происшествия 21.04.2022 09:57
21.04.2022 09:57
Состояние троих рабочих завода «Каустик», госпитализированных накануне в больницу №25 в Волгограде с отравлением, не вызывает опасений. Как сообщили в облкомздраве, один из пациентов, который находился в реанимации, переведен в отделение. Его состояние стабильное. Еще двое пострадавших находятся на лечении с положительной динамикой.
Ранее сообщалось, что одного из пострадавших поместили в реанимацию, его состояние оценивалось как тяжелое. Двое мужчин госпитализировали в токсикологии в состоянии средней тяжести.
Инцидент на заводе произошел утром, 20 апреля, в результате проведения плановых ремонтных работ по замене запорной арматуры трубопровода в цехе по производству каустической соды. Неорганическим веществом отравились трое рабочих. Они обратились в здравпункт предприятия, откуда их госпитализировали в больницу.
На «Каустике» сообщили, что накануне ремонтных работ цех был полностью остановлен. В соответствии с установленными требованиями безопасности технологические трубопроводы освободили от соединений хлора.
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