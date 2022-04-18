Приют для животных «Дино» в Волгоградской области получил правовой статус

Волгоградский Росреестр установил правовой статус приюта для бездомных животных «Дино», расположенного в городе Краснослободске Среднеахтубинского района. Территорию, на которой сегодня проживают более 300 собак, спасенные львята, пума и обезьяна, передали руководству благотворительного фонда в безвозмездное пользование, сообщили в пресс-центре ведомства.
Решить вопрос об установлении правового статуса «Дино», находящегося на территории Краснослободского поисково‑спасательного отряда МЧС России, поручил президент России Владимир Путин в июле 2020 года. Это решение было принято после встречи главы государства с представителями общественных организаций, осуществляющих деятельность в области экологии и защиты животных.
В Волгоградском Росреестре отметили, что регистрационные действия были выполнены максимально быстро, на каждом из этапов время регистрации заняло не более 3,5 часов. К решению вопроса о правовом статусе приложили руку также МЧС России и управление министерства в Волгоградской области, а также администрация региона.
Фото: официальная страница приюта «Дино»/ ВКонтакте.