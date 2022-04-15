«Крошка, не подкачай!»: в райцентре Волгоградской области стартовал народный ремонт дорог











Инициативная группа жителей Палласовки в течение нескольких дней колесит по улицам города и ремонтирует разбитые после зимы дороги. Группа парней ездит с прицепом, полным асфальтовой крошки, которой они закидывают ямы. Как сообщает ИА «Высота 102», местные жители в соцсетях выражают восхищение тем, что делают добровольцы, при этом напоминают, что этой работой должны заниматься власти.

Глава Палласовского района Волгоградской области Вячеслав Толмачев в беседе с корреспондентом ИА «Высота 102» отказался комментировать «народный» ремонт дорог. Однако пояснил, что все конкурсные процедуры по ремонту магистралей в районном центре отыграны, подрядчики, по словам главы, находятся на местах. Приступить к масштабным работам не позволяла погода, в частности, нерастаявший снег, а потом дожди. В этом сезоне в Палласовке приведут в порядок улицы на общую сумму более чем 12 миллионов рублей – планируется ямочный ремонт, а также ремонт картами.

Видео: Палласовка / VK.com