«Крошка, не подкачай!»: в райцентре Волгоградской области стартовал народный ремонт дорог

Общество 15.04.2022 15:40
15.04.2022 15:40
Инициативная группа жителей Палласовки в течение нескольких дней колесит по улицам города и ремонтирует разбитые после зимы дороги. Группа парней ездит с прицепом, полным асфальтовой крошки, которой они закидывают ямы. Как сообщает ИА «Высота 102», местные жители в соцсетях выражают восхищение тем, что делают добровольцы, при этом напоминают, что этой работой должны заниматься власти.
Глава Палласовского района Волгоградской области Вячеслав Толмачев в беседе с корреспондентом ИА «Высота 102» отказался комментировать «народный» ремонт дорог. Однако пояснил, что все конкурсные процедуры по ремонту магистралей в районном центре отыграны, подрядчики, по словам главы, находятся на местах. Приступить к масштабным работам не позволяла погода, в частности, нерастаявший снег, а потом дожди. В этом сезоне в Палласовке приведут в порядок улицы на общую сумму более чем 12 миллионов рублей – планируется ямочный ремонт, а также ремонт картами.
Видео: Палласовка / VK.com
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