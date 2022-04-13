В Москве ищут пропавшего в марте 30-летнего волгоградца

30-летний житель Камышина Волгоградской области Валерий Владиславович Таганов исчез 12 марта 2022 года и больше не выходил на связь. Сегодня, 13 апреля, мама пропавшего Галина рассказала ИА «Высота 102» подробности таинственного исчезновения.

Валерий жил как все. Школа, армия, работа. Отслужил «срочную» во Владикавказе — в роте связи. Демобилизовался, начал искать свое место в жизни. Трудился на заводах в родном Камышине. В последнее время искал подработки в других регионах. 12 марта Валерий Таганов отправился на рейсовом автобусе в Москву и пропал.

— Поехал на заработки, — вспоминает Галина Таганова. — Последний раз созванивались с ним 13 марта. Сын сказал, что подъезжает к Москве. Сейчас снимет хостел, устроится и тогда даст знать, что все хорошо. Больше я его не слышала.

Со слов Галины, такого за Валерой раньше не наблюдалось. В Камышине он жил один, на «съеме». Семьи не было. Периодами ездил на подработки в другие регионы. Но надолго никогда не пропадал.

— Единственное, друзья в последнее время рассказывали, что Валера стал какой-то необщительный, замкнутый. Но со мной сын был совершенно нормальным, обычным, все как всегда, — делится взволнованная женщина.

Заявление в полицию подали две недели назад в местное ОВД. Со слов матери Валерия, там у нее записали все значимые сведения и начали поиски.

— Вроде как разослали ориентировки в Москву и другие регионы, — добавила Галина. — Недавно звонил следователь. Но пока никакой новой информации нет.

В свой профиль ВК Валерий последний раз заходил еще 1 февраля — как раз в свой день рождения. На странице пропавшего камышанина есть несколько картинок на военную тематику, хотя он демобилизовался еще 10 лет назад и больше никогда не имел отношения к армии.

Если у вас есть какая-либо информация о последнем месте пребывания пропавшего или, возможно, вы где-то видели этого молодого человека — позвоните или напишите в редакцию ИА «Высота 102» по номеру 8 937 55 66 102 и мы свяжем вас с родными Валерия.

Фото: Валерий Таганов / vk.com

