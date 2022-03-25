Происшествия

Под Волгоградом 24-летний мужчина совратил девочку-подростка

Происшествия 25.03.2022 13:16
25.03.2022 13:16


В Быковском районе Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего мужчины, совратившего 14-летнюю школьницу. Как стало известно ИА «Высота 102» 25 марта, волгоградца подозревают по ч.1 ст. 134 УК РФ «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

По информации источника информагентства в правоохранительных органах, отношения между учащейся 8 класса и мужчиной завязались летом прошлого года. Какое-то время пара скрывала связь от посторонних, но затем школьница призналась родной матери. 

— Девочка сама рассказала своей матери о связи со взрослым мужчиной, — сообщил собеседник информагентства. — Женщина написала заявление. Теперь ее дочь проходит по уголовному делу как потерпевшая. 

По предварительным данным, в отношениях с 24-летним жителем Быковского района девочка-подросток состояла по собственному желанию. Насильственных действий в отношении школьницы не совершалось. 

Санкция статьи предусматривает до четырех лет колонии. В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения.   

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