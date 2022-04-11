Житель Волгограда, спасаясь от угонщиков, выпрыгнул на ходу из Kia Rio





В Волгограде полицейские задержали угонщиков Kia Rio 11 апреля. Как сообщили информагентству в ГУ МВД России по Волгоградской области, иномарка принадлежит 26-летнему местному жителю. Спасаясь от преступников, мужчина выпрыгнул на ходу из своей иномарки.











— Со слов потерпевшего, ночью, когда он ехал на машине по одной из улиц Тракторозаводского района города, двое неизвестных остановили его и попросили довезти. Согласившись мужчина повез попутчиков по указанному ими адресу, — рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе регионального главка МВД. — В ходе движения злоумышленники похитили у мужчины кошелек, а затем, угрожая, высказали желание угнать автомобиль. Услышав о преступных намерениях, потерпевший сумел выпрыгнуть из автомобиля и вызвать полицию.





Наряд ДПС городской ГИБДД обнаружил угнанный автомобиль в поле в нескольких километрах от места преступления. Недалеко были обнаружены и преступники. 16-летний и 20-летний волгоградцы надеялись скрыться бегством от полиции.





— В ходе непродолжительного преследования полицейские догнали и задержали злоумышленников. Подозреваемые доставлены в отдел полиции. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — уточняют в ГУ МВД России по Волгоградской области.



