Житель Волгограда, спасаясь от угонщиков, выпрыгнул на ходу из Kia Rio

Происшествия 11.04.2022 19:01
11.04.2022 19:01
В Волгограде полицейские задержали угонщиков Kia Rio 11 апреля. Как сообщили информагентству в ГУ МВД России по Волгоградской области, иномарка принадлежит 26-летнему местному жителю. Спасаясь от преступников, мужчина выпрыгнул на ходу из своей иномарки.
— Со слов потерпевшего, ночью, когда он ехал на машине по одной из улиц Тракторозаводского района города, двое неизвестных остановили его и попросили довезти. Согласившись мужчина повез попутчиков по указанному ими адресу, — рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе регионального главка МВД. — В ходе движения злоумышленники похитили у мужчины кошелек, а затем, угрожая, высказали желание угнать автомобиль. Услышав о преступных намерениях, потерпевший сумел выпрыгнуть из автомобиля и вызвать полицию.
Наряд ДПС городской ГИБДД обнаружил угнанный автомобиль в поле в нескольких километрах от места преступления. Недалеко были обнаружены и преступники. 16-летний и 20-летний волгоградцы надеялись скрыться бегством от полиции.
— В ходе непродолжительного преследования полицейские догнали и задержали злоумышленников. Подозреваемые доставлены в отдел полиции. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — уточняют в ГУ МВД России по Волгоградской области.
Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области
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