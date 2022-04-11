Право на благоустройство склона за рестораном «Маяк» в Центральном районе Волгограда по итогам электронного аукциона получило ООО «Гринпарк». Фирма обустроит оставленную без внимания территорию между пешеходным мостом к речпорту и поймой реки Царица за 19 млн рублей, сообщили в пресс-службе администрации Волгограда.
Подрядчик не впервые берет объекты для благоустройства в Волгограде: сейчас компания продолжает начатую в прошлом году реконструкцию площади Чекистов в Ворошиловском районе. Ранее бригады сажали деревья в Петровском парке, вдоль улиц Кирова, 64-й Армии и Казахской. В Советском районе фирма также устанавливала освещение, поливочник, укладывала газон и плитку, ставила скамейки и арт-объекты.
– Компания зарекомендовала себя как добросовестный исполнитель, выполняя в полном объеме все взятые на себя обязательства, в том числе гарантийное сопровождение сданных объектов, – заверили в пресс-службе мэрии.
До аукциона на склон за «Маяком» компания «Гринпарк» выиграла в этом году только один контракт на благоустройство Петровской набережной в Калаче-на-Дону стоимостью более 74 млн рублей.
Неухоженный склон за рестораном «Маяк» имеет сложный рельеф, на нем есть лестничные спуски и пешеходная эстакада. Подрядчик приведет его в надлежащий вид и превратит в современный парк: реконструируют гранитные лестницы, установят освещение, посадят 80 крупномеров черемухи, уложат газон. В новом парке будут мини-зоны для отдыха, а вдоль рокадной дороги сделают дополнительную парковку.
– По окончании всех работ данный объект станет логическим продолжением уже обновленных пространств, в связи с чем оформление парковой зоны должно гармонировать с уже созданной инфраструктурой, – подчеркнули чиновники. – В рамках создания в центре города единого рекреационного пространства вдоль реки Волги уже обновлена верхняя терраса набережной, на месте заброшенных площадок созданы парк «Царицынский» и сквер у Гасителя, ведется строительство парка на нижней террасе.
Фото: скриншот Яндекс.Карты.