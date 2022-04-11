

Право на благоустройство склона за рестораном «Маяк» в Центральном районе Волгограда по итогам электронного аукциона получило ООО «Гринпарк». Фирма обустроит оставленную без внимания территорию между пешеходным мостом к речпорту и поймой реки Царица за 19 млн рублей, сообщили в пресс-службе администрации Волгограда.

Подрядчик не впервые берет объекты для благоустройства в Волгограде: сейчас компания продолжает начатую в прошлом году реконструкцию площади Чекистов в Ворошиловском районе. Ранее бригады сажали деревья в Петровском парке, вдоль улиц Кирова, 64-й Армии и Казахской. В Советском районе фирма также устанавливала освещение, поливочник, укладывала газон и плитку, ставила скамейки и арт-объекты.

– Компания зарекомендовала себя как добросовестный исполнитель, выполняя в полном объеме все взятые на себя обязательства, в том числе гарантийное сопровождение сданных объектов, – заверили в пресс-службе мэрии.

До аукциона на склон за «Маяком» компания «Гринпарк» выиграла в этом году только один контракт на благоустройство Петровской набережной в Калаче-на-Дону стоимостью более 74 млн рублей.

Неухоженный склон за рестораном «Маяк» имеет сложный рельеф, на нем есть лестничные спуски и пешеходная эстакада. Подрядчик приведет его в надлежащий вид и превратит в современный парк: реконструируют гранитные лестницы, установят освещение, посадят 80 крупномеров черемухи, уложат газон. В новом парке будут мини-зоны для отдыха, а вдоль рокадной дороги сделают дополнительную парковку.