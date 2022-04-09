Заработок супруги мэра Волгограда вырос в 2021 году

Общество 09.04.2022 14:07
09.04.2022 14:07
В администрации Волгоградской области раскрыли данные о среднемесячной зарплате за 2021 год руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров государственных учреждений, подведомственных управлению делами обладмина. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованную информацию, больше всех среди руководителей учреждений зарабатывал руководитель ГКУ «Дирекция по эксплуатации стадиона «Волгоград Арена» Евгений Сусликов. Среднемесячный размер его зарплаты составил 177 тысяч рублей. Немногим меньше получали его заместители и главный бухгалтер учреждения.Руководитель ГКУ «Исполнительная дирекция администрации Волгоградской области», больше известного как «облгараж администрации», Сергей Воцко получал в среднем 108 тысяч рублей. А среднемесячная зарплата «завхоза» администрации Волгоградской области, руководителя ГКУ «Дирекция по материально-техническому и хозяйственному обеспечению» Андрея Тюльганова составляла более 111 тысячи рублей в месяц.
Стал известен и заработок Елены Карловны Марченко, супруги нынешнего мэра Волгограда. Она на посту руководителя ГКУ «Дирекция по обеспечению деятельности общественной палаты и института уполномоченных» получала более 103 тысяч рублей в месяц.
При этом доход Елены Марченко в 2021 году оказался больше, чем в 2020 году. Тогда она, как следует из декларации Владимира Марченко, занимавшего пост заместителя губернатора Волгоградской области, заработала всего 1 миллион рублей. Тогда как доход ее супруга за 2020 год был намного выше – 3,8 миллиона рублей. Таким образом, на двоих семья задекларировала за 2020 год почти 5 миллионов рублей.
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