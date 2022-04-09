В Волгоградской области 10 апреля потеплеет до +24





Теплая погода установилась в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, завтра и в первый день рабочей недели в регионе воздух прогреется до +24 градусов. Ночью также будет тепло – до +11 градусов. Осадков в эти дни не ожидается. Не испортит погоду и южный ветер, хотя местами его порывы могут достигать 16 метров в секунду. Однако уже 13 апреля в регионе начнется похолодание и зарядят дожди. В четверг, 14 апреля в Волгоградской области температура воздуха днем не будет превышать +6 градусов.