В Волгоградской области 10 апреля потеплеет до +24

Общество 09.04.2022 11:28
09.04.2022 11:28
Теплая погода установилась в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, завтра и в первый день рабочей недели в регионе воздух прогреется до +24 градусов. Ночью также будет тепло – до +11 градусов. Осадков в эти дни не ожидается. Не испортит погоду и южный ветер, хотя местами его порывы могут достигать 16 метров в секунду. Однако уже 13 апреля в регионе начнется похолодание и зарядят дожди. В четверг, 14 апреля в Волгоградской области температура воздуха днем не будет превышать +6 градусов.
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