В Волгограде проходит акция в поддержку президента и российской армии

Общество 09.04.2022 10:42
09.04.2022 10:42
В эти минуты в центре Волгограда проходит многолюдная акция в поддержку президента, российской армии и спецоперации. Как сообщает ИА «Высота 102», на верхнюю террасу Центральной набережной к фонтану «Искусство» пришли волгоградцы с детьми, а также представители политических партий и общественных организаций.
Митинг-концерт проходит под охраной полицейских, участников акции пропускали через металлоискатели. Выступающие говорили о необходимости поддержки российских военных в это непростое для страны время, а также выражали уверенность, что страна преодолеет все трудности в условиях санкций. Со сцены звучали патриотические стихи, а также песни.
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