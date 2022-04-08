Covid-19

В Волгоградской области выросло число госпитализированных с COVID-19

Covid-19 08.04.2022 11:31
08.04.2022 11:31



Число случаев заболевания COVID-19 и госпитализаций с этим вирусом увеличилось в Волгоградской области. По данным федерального оперативного штаба, за сутки в регионе коронавирус был выявлен у 240 человек - это на три случая больше, чем накануне. На 10 человек - до 84 выросло количество пациентов, которым потребовалась госпитализация.
Упала смертность. Если сутками ранее от этого вируса скончались пять человек, то сегодня федеральный оперативный штаб сообщил о смерти троих жителей Волгоградской области.. Всего за время пандемии эта болезнь унесла в регионе жизни 6756 человек. 

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Комфорт-класс на Тулака

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Covid-19
06.04.2022 12:49
Covid-19 06.04.2022 12:49

0
Далее
Covid-19
06.04.2022 07:23
Covid-19 06.04.2022 07:23

0
Далее
Covid-19
04.04.2022 12:00
Covid-19 04.04.2022 12:00

0
Далее
Covid-19
03.04.2022 12:01
Covid-19 03.04.2022 12:01

0
Далее
Covid-19
02.04.2022 13:13
Covid-19 02.04.2022 13:13

0
Далее
Covid-19
31.03.2022 12:10
Covid-19 31.03.2022 12:10

0
Далее
Covid-19
29.03.2022 11:35
Covid-19 29.03.2022 11:35

0
Далее
Covid-19
28.03.2022 11:58
Covid-19 28.03.2022 11:58

0
Далее
Covid-19
26.03.2022 12:37
Covid-19 26.03.2022 12:37

0
Далее
Covid-19
23.03.2022 12:11
Covid-19 23.03.2022 12:11

0
Далее
Covid-19
22.03.2022 11:42
Covid-19 22.03.2022 11:42

0
Далее
Covid-19
21.03.2022 12:41
Covid-19 21.03.2022 12:41

0
Далее
Covid-19
20.03.2022 11:27
Covid-19 20.03.2022 11:27

0
Далее
Covid-19
18.03.2022 11:53
Covid-19 18.03.2022 11:53

0
Далее
Covid-19
17.03.2022 11:30
Covid-19 17.03.2022 11:30

0
Далее

Лента новостей

13:12
Волжанка, оставившая на неделю дочь без еды, может сесть за покушение на убийствоСмотреть фотографии
12:10
Массовая эвакуация объявлена в учебных заведениях ВолгоградаСмотреть фотографии
12:01
Волгоградца-«решалу» посадили за обман руководства нефтебазыСмотреть фотографии
11:51
Под Волгоградом дорожнику размозжило голову при ремонте колеса КАМАЗаСмотреть фотографии
11:39
Житель Волгограда «умыл» Макаревича стихами в ответ на оскорбления россиянСмотреть фотографии
11:33
Подземные ходы, захват заложницы и родство с «Крестами»: репортаж из самого известного в Волгограде следственного изолятораСмотреть фотографии
11:31
В Волгоградской области выросло число госпитализированных с COVID-19Смотреть фотографии
11:21
Дополнительные поезда повезут волгоградцев в Москву на майские праздникиСмотреть фотографии
11:19
Житель Волгограда сутки пролежал на козырьке после падения со второго этажаСмотреть фотографии
11:04
Дачные автобусы поедут в Волгограде на неделю раньше срокаСмотреть фотографии
10:59
В Волгоградской области мать насмерть придавила грудью своего ребенкаСмотреть фотографии
10:13
В опрокинувшейся машине под Волгоградом погибли два человекаСмотреть фотографии
10:08
В город Волгоградской области запретили ввозить животных и молоко из-за инфекцииСмотреть фотографии
10:06
Стало известно о состоянии пострадавших в ночном ДТП волгоградокСмотреть фотографии
09:53
Скончался один из пострадавших в пожаре под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:49
Двое детей экстренно доставлены в больницу Волгограда из Ленинского районаСмотреть фотографии
09:21
Отец и сын мимоходом украли со стройки в Волгограде утеплитель для балконаСмотреть фотографии
09:16
Из ковидария Михайловской ЦРБ попытались выкрасть 24 кислородных баллонаСмотреть фотографии
08:44
В полиции рассказали подробности жесткого ДТП на Нулевой Продольной в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
06:56
Десятки волгоградцев стали очевидцами жесткого ДТП ночью на Нулевой ПродольнойСмотреть фотографииCмотреть видео
22:29
Глава СКР взял на контроль дело о запертом 9-летнем ребенке в ВолжскомСмотреть фотографии
22:02
Стало известно состояние пострадавших в ДТП с автобусом под ВолгоградомСмотреть фотографии
21:37
Синоптики спрогнозировали волгоградцам теплую и ветреную пятницуСмотреть фотографии
20:51
Жители четырех районов Волгограда днем 8 апреля останутся без светаСмотреть фотографии
20:32
Волгоградскому урожаю угрожают хлебные жужелицыСмотреть фотографии
20:15
КСП Волгоградской области проверит работы по расчистке меняющей цвет рекиСмотреть фотографии
19:01
Строительство новой скоростной трассы под Волгоградом: фото и видео с высотыСмотреть фотографииCмотреть видео
18:57
РГС Банк и банк «Открытие»: рост продаж новых автомобилей может начаться в маеСмотреть фотографии
18:05
Волгоградец получил 12 лет строгача за склонение подростков к наркотикамСмотреть фотографии
17:55
В Волгограде назначен новый главврач областного кожвендиспансераСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 