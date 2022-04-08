В Волгоградской области выросло число госпитализированных с COVID-19









Число случаев заболевания COVID-19 и госпитализаций с этим вирусом увеличилось в Волгоградской области. По данным федерального оперативного штаба, за сутки в регионе коронавирус был выявлен у 240 человек - это на три случая больше, чем накануне. На 10 человек - до 84 выросло количество пациентов, которым потребовалась госпитализация.

Упала смертность. Если сутками ранее от этого вируса скончались пять человек, то сегодня федеральный оперативный штаб сообщил о смерти троих жителей Волгоградской области.. Всего за время пандемии эта болезнь унесла в регионе жизни 6756 человек.



