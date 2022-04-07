Известный ученый-географ Виктор Брылев скончался в Волгограде

В Волгограде на 82-м году жизни скончался известный в России ученый-географ, академик Российской экологической академии Виктор Брылев. Как стало известно ИА «Высота 102», почетный профессор ВГСПУ умер в результате сердечного приступа.

О кончине советского и российского ученого сообщили днем 7 апреля его коллеги по Волгоградскому социально-педагогическому университету. Известно, что последние недели жизни волгоградец проходил лечение от коронавируса на дому. В связи с наступившими осложнениями — резко развившейся сосудистой катастрофой — был экстренно госпитализирован в инфекционный стационар, где и скончался накануне, 6 апреля. Отметим, что до своего 82-летия Виктор Андреевич Брылев не дожил ровно месяц.

На протяжении многих лет Виктор Брылев преподавал волгоградским студентам физическую географию материков и океанов, географию России, геологию, общее землеведение, экологическое картографирование и ГИС.

Родился 6 мая 1940 года в Иркутске. Окончил географический факультет Казанского государственного университета в 1963 году, а уже в 1968-м в Ростовском университете защитил кандидатскую. Доктором географических наук Виктор Брылев стал спустя 21 год - в 1989-м. Профессором было опубликовано около 300 научных статей, тезисов и книг. За 20 лет под его руководством был создан новый учебно-методический комплекс по географии Волгоградской области.



Фото: Волгоградский социально-педагогический университет