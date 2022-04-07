В Волгограде осудят главу агрокомпании за сокрытие налогов

Расследования 07.04.2022 12:30
07.04.2022 12:30
Перед судом в Дзержинском районе Волгограда предстанет директор агрономической компании по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму более 20 миллионов рублей, сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
По версии следствия, в 2016 - 2018 годах он уклонился от уплаты налогов путем включения в декларации заведомо ложных сведений о понесенных расходах в завышенном размере по агентскому договору с одним из индивидуальных предпринимателей. В результате глава агрокомпании, специализирующейся на поставке удобрений и сельхозтехники, не уплатил налог на прибыль организации в крупном размере. Ему грозит до двух лет лишения свободы.
Обвиняемый признал вину и возместил причиненный бюджету ущерб.
По информации ИА «Высота 102», в деле фигурирует руководитель компании «СТК-Агро».
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