В Волгограде осудят главу агрокомпании за сокрытие налогов









Перед судом в Дзержинском районе Волгограда предстанет директор агрономической компании по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму более 20 миллионов рублей, сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

По версии следствия, в 2016 - 2018 годах он уклонился от уплаты налогов путем включения в декларации заведомо ложных сведений о понесенных расходах в завышенном размере по агентскому договору с одним из индивидуальных предпринимателей. В результате глава агрокомпании, специализирующейся на поставке удобрений и сельхозтехники, не уплатил налог на прибыль организации в крупном размере. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Обвиняемый признал вину и возместил причиненный бюджету ущерб.

По информации ИА «Высота 102», в деле фигурирует руководитель компании «СТК-Агро».



