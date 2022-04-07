В Волгограде в 2022 году обновят 17 дорог: список

Сегодня, 7 апреля, стало известно о поиске подрядчика для восстановления дорог во всех районах Волгограда в 2022 году. Обновление затронет 17 объектов.
— В новый список вошли объекты, расположенные во всех районах города, их общая протяженность — 13,5 километра, — пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии Волгограда. — Большая часть объектов были внесены в план работ на основании обращений волгоградцев, а также по итогам контрольных объездов городских проездов профильными службами.
Подрядчик отфрезирует старое дорожное покрытие, восстановит бордюры, укрепит основание. На финишном этапе произведут укладку двух слоев асфальтобетона. Подобная технология применяется в Волгограде в последние годы. Реконструкция объектов ведется при реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Смотрим, какие проезды восстановят в этом году:
Красноармейский район — улица Минская
Кировский район — улица Турбинная
Советский район — дорога от улицы Казахской до улицы Тимирязева, улица Тимирязева, улица Карла Маркса, улица Туркменская, улица имени Качуевской, улица 50 лет ВЛКСМ
Ворошиловский район — улица Льежа
Центральный район — улица имени В. И. Ленина, улица Коммунистическая, участок дороги, примыкающий к Набережной 62-й Армии
Дзержинский район — улица Раздольная (от улицы Верхнебалканской до улицы Продольной), улица Рузаевская
Краснооктябрьский район — улица Качалова, дорога в послекок Металлургов
Тракторозаводский район — улица Зеленодольская