В Волгограде в 2022 году обновят 17 дорог: список

Сегодня, 7 апреля, стало известно о поиске подрядчика для восстановления дорог во всех районах Волгограда в 2022 году. Обновление затронет 17 объектов.

— В новый список вошли объекты, расположенные во всех районах города, их общая протяженность — 13,5 километра, — пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии Волгограда. — Большая часть объектов были внесены в план работ на основании обращений волгоградцев, а также по итогам контрольных объездов городских проездов профильными службами.

Подрядчик отфрезирует старое дорожное покрытие, восстановит бордюры, укрепит основание. На финишном этапе произведут укладку двух слоев асфальтобетона. Подобная технология применяется в Волгограде в последние годы. Реконструкция объектов ведется при реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Смотрим, какие проезды восстановят в этом году:

Красноармейский район — улица Минская

Кировский район — улица Турбинная

Советский район — дорога от улицы Казахской до улицы Тимирязева, улица Тимирязева, улица Карла Маркса, улица Туркменская, улица имени Качуевской, улица 50 лет ВЛКСМ

Ворошиловский район — улица Льежа

Центральный район — улица имени В. И. Ленина, улица Коммунистическая, участок дороги, примыкающий к Набережной 62-й Армии

Дзержинский район — улица Раздольная (от улицы Верхнебалканской до улицы Продольной), улица Рузаевская

Краснооктябрьский район — улица Качалова, дорога в послекок Металлургов

Тракторозаводский район — улица Зеленодольская