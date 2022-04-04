Коронавирус в Волгоградской области «топчется» на месте

Covid-19 04.04.2022 12:00
04.04.2022 12:00
Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Волгоградской области в последние пять дней практически замерла на одном уровне. По данным федерального оперативного штаба, за минувшие сутки зарегистрировано 242 новых случая заражения - на три меньше, чем вчера. Аналогичная статистика была и накануне.
Госпитализация понадобилась 61 больному. Сутками ранее таких пациентов с ковидом было на шесть больше. Скончались от COVID-19 четыре человека.
Всего жертвами коронавирусной инфекции в регионе за все время пандемии стали 6740 жителей.
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