Коронавирус в Волгоградской области «топчется» на месте









Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Волгоградской области в последние пять дней практически замерла на одном уровне. По данным федерального оперативного штаба, за минувшие сутки зарегистрировано 242 новых случая заражения - на три меньше, чем вчера. Аналогичная статистика была и накануне.

Госпитализация понадобилась 61 больному. Сутками ранее таких пациентов с ковидом было на шесть больше. Скончались от COVID-19 четыре человека.

Всего жертвами коронавирусной инфекции в регионе за все время пандемии стали 6740 жителей.



