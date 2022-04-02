Происшествия

Пассажиров скоростного трамвая в Волгограде эвакуировали из-за забытой сумки

Происшествия 02.04.2022 20:25
02.04.2022 20:25


Движение скоростных трамваев в Волгограде было временно приостановлено из-за забытой в вагоне сумки. Пассажиров высадили из электротранспорта в соответствии с инструкцией, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда.

Вагон, в котором на выезде из тоннеля были обнаружены забытые вещи, следовал в сторону Тракторозаводского района. Трамвай оперативно отогнали на отдельный путь. Сотрудники МУП «Метроэлектротранс» вызвали на место происшествия полицию для проверки найденного подозрительного предмета.

Движение скоростных трамваев в настоящее время осуществляется в штатном режиме.

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