Движение скоростных трамваев в Волгограде было временно приостановлено из-за забытой в вагоне сумки. Пассажиров высадили из электротранспорта в соответствии с инструкцией, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда.
Вагон, в котором на выезде из тоннеля были обнаружены забытые вещи, следовал в сторону Тракторозаводского района. Трамвай оперативно отогнали на отдельный путь. Сотрудники МУП «Метроэлектротранс» вызвали на место происшествия полицию для проверки найденного подозрительного предмета.
Движение скоростных трамваев в настоящее время осуществляется в штатном режиме.