

12 арбитражный апелляционный суд оставил в силе постановление инспекции Госжилнадзора Волгоградской области о назначении штрафа в 125 тысяч рублей ООО «УК ТЗР». Управляющая компания довела три дома до ужасающего состояния – рассыпающиеся стены, торчащая из перекрытий арматура и отсыревший, заваленный мусором подвал, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение суда.

Вопиющие нарушения жилищная инспекция Волгограда нашла во время проверки в домах на ул. Лодыгина, 11, ул. Луговского, 5 и ул. Ополченской, 25 в Тракторозаводском районе. В трехэтажке на ул. Лодыгина, 11 в Нижнем поселке ТЗР, признанной аварийной, разрушилась до основания бетонная плита перекрытия в душевой комнате. Проверяющие также обнаружили оголенную заржавевшую арматуру. Проходящая через перекрытие водопроводная труба постоянно подтекала и затапливала ванную комнату жильцов этажом ниже.

Обжалуя постановление о штрафе, УК ТЗР настаивала, что не должна платить за дом, который уже перешел к другой управляющей компании с 1 сентября 2021 года. Однако суд остался непреклонен – за состоянием плиты перекрытия и водопровода не следила именно УК ТЗР еще до того, как потеряла трехэтажку из управления.

В доме №5 по ул. Луговского на момент проверки разваливалась лоджия: испещренная трещинами стена отходила от вертикали, фундамент просел, а кирпичи местами почти выпали со своих мест. На ул. Ополченской, 25 рядом с детской поликлиникой в сыром подвале сотрудникам жилинспекции пришлось пробираться к обветшавшим трубам коммуникаций через кучи бытового и строительного мусора. Между отходами на увлаженном грунте подвала даже проросла трава.