В гараже под Волгоградом мужчина умер на сиденье автомобиля

Сегодня, 1 апреля, стало известно об организованной доследственной проверке по факту смерти 37-летнего мужчины в Камышине Волгоградской области. Труп обнаружили в гаражном кооперативе «Волга-8» на заднем сиденье автомобиля «ВАЗ-2114».

— Организована процессуальная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего, — прокомментировал ИА «Высота 102» руководитель следственного отдела по городу Камышину СУ СКР по Волгоградской области Сергей Наумов.

Известно, что бездыханное мужское тело обнаружил сосед по гаражному кооперативу. Предварительно, погибший мог отравиться угарным газом.

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