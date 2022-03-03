Тело таксиста нашли в гараже в Советском районе Волгограда

В Волгограде выясняют причины смерти 47-летнего мужчины, который работал водителем такси. Как сообщает ИА «Высота 102», тело волгоградца было обнаружено в автомобиле «Лада Веста», который стоял в гаражном боксе на территории ГСК «Надежда» на улице Тверская.

По сведениям следователей, тело мужчины было обнаружено родственниками.

— Близкие организовали поиски, поскольку мужчина пару дней не выходил на связь с ними, — сообщил информагентству официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова. — Предварительная причина смерти - отравление угарным газом. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Проводится проверка.

Известно, что гаражный бокс принадлежит фирме «Ситимобил». В момент обнаружения тела автомобиль находился в заведенном состоянии.