Экономика

Клиенты Сбера активно поддерживают друг друга, используя сервис Дать в долг

Экономика 31.03.2022 16:07 Новости компаний
31.03.2022 16:07 Новости компаний


Более 150 000 раз одолжили денег пользователи сервиса «Дать в долг» в СберБанк Онлайн за три месяца с момента запуска такой опции в разделе  «Диалоги». При этом 80% займов уже возвращено, учитывая, что время возврата некоторых долгов пока не подошло, так что по факту просроченных займов ещё меньше.
Алексей Круглов, вице-президент, директор дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка: «Сервис "Дать в долг" в СберБанк Онлайн, который мы запустили в декабре 2021 года, помогает сделать процесс возврата долгов комфортнее для обеих сторон, дисциплинирует пользователей более ответственно относиться и к своим, и к заемным деньгам. Статистика показывает, что наши клиенты активно его используют, значит, сервис действительно помогает выстроить понятные финансовые отношения и сохранять добрые отношения между людьми».    
Тому, кто дает взаймы, достаточно перевести деньги и указать срок их возврата. . 
При этом банк не станет списывать средства со счёта должника, если деньги не будут возвращены в срок, а лишь пришлет напоминание о необходимости вернуть платеж. 
Чтобы воспользоваться сервисом, нужно зайти в «Диалоги» и выбрать чат с человеком, которому планируется перевод денег, нажать на «+» и выбрать категорию «Дать в долг». Затем — указать сумму и дату возврата. После перевода получателю придёт push-уведомление, а в чате появится возможность отслеживать возврат долга.
Когда приблизится дата возврата денег, должник получит push-уведомление с напоминанием, что через несколько дней нужно будет вернуть долг. Все расчёты пользователь производит самостоятельно — банк только деликатно напоминает человеку о необходимости это сделать. 
«Диалоги» — первый банковский сервис, помогающий поддерживать финансовые взаимоотношения между людьми в формате мессенджера. В одном окне можно отправить другому человеку перевод, в том числе вместе с открыткой, запросить деньги, дать в долг или вернуть его. 
Подробнее о «Диалогах» — на сайте банка.

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