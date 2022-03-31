Таможенники перехватили 28 тонн сахара при попытке вывоза из Волгоградской области





Сотрудники мобильной группы Астраханской таможни за последние 3 недели пресекли попытки незаконного вывоза грузовым автотранспортом 20 тонн кукурузы, более 28,6 тонны сахара, более 114 тонн бытовой техники, автозапчастей и электрооборудования. Транспортные средства следовали из России в Казахстан и Узбекистан, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Астраханской таможни.

С момента введения ограничений с 14 марта 2022 года Астраханская таможня совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области на МАПП «Караозек» выявила 28 грузовых автомобилей, перевозивших товары, запрещенных к вывозу, либо без разрешительных документов. Товары возвращены отправителям.

Справка:

Согласно Указу Президента России от 8 марта 2022 года №100 «О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности» действуют ограничения и запрет на вывоз ряда товаров. Перечни таких товаров определены постановлениями Правительства РФ от 9 марта 2022 г. № 311 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2022 г. N 100», № 312 «О введении на временной основе разрешительного порядка вывоза отдельных видов товаров за пределы территории Российской Федерации», № 313 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2022 г. N 100».

Также с 15 марта 2022 года согласно Постановлениям Правительства РФ, вывоз из России зерновых культур и сахара, за исключением некоторых категорий данных товаров, запрещён. Ограничения по зерну будут действовать до 30 июня 2022 года, по сахару до 31 августа 2022 года.



