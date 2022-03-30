Общество

В Сети завирусился клип Игоря Растеряева, снятый в Волгограде

Общество 30.03.2022 10:53
30.03.2022 10:53


В многочисленных пабликах вновь обрел второе «дыхание» клип самобытного исполнителя Игоря Растеряева на текст песни «Курган». Уроженец Ленинграда, тем не менее, значительную часть своего творчества посвятил волгоградской земле, родному Михайловскому району, где певец проводил детство и юность. «Курган» в свою очередь, попытка осмыслить Великую отечественную войну, подвиг и лишения сталинградцев.  

Как рассказывал сам Игорь, стихи он писал несколько лет, а клип сняли за пару дней в Волгограде на Мамаевом кургане зимой 2014 года в «самые лютые морозы». Позже видео презентовали за несколько дней до апрельского волгоградского концерта Растеряева. Среди самых заметных произведений исполнителя популярные клипы на песни «Комбайнеры» и «Раковка».  

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК Grand Avenue - всего 800 м до центра Волгограда

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Общество
30.03.2022 13:21
Общество 30.03.2022 13:21

0
Далее
Общество
30.03.2022 13:17
Общество 30.03.2022 13:17

0
Далее
Общество
30.03.2022 13:16
Общество 30.03.2022 13:16

0
Далее
Общество
30.03.2022 12:49
Общество 30.03.2022 12:49

0
Далее
Общество
30.03.2022 12:44
Общество 30.03.2022 12:44

0
Далее
Общество
30.03.2022 11:52
Общество 30.03.2022 11:52

0
Далее
Общество
30.03.2022 11:02
Общество 30.03.2022 11:02

0
Далее
Общество
30.03.2022 10:53
Общество 30.03.2022 10:53

0
Далее
Общество
30.03.2022 10:37
Общество 30.03.2022 10:37

0
Далее
Общество
30.03.2022 08:32
Общество 30.03.2022 08:32

0
Далее
Общество
30.03.2022 08:02
Общество 30.03.2022 08:02

0
Далее
Общество
30.03.2022 07:13
Общество 30.03.2022 07:13

0
Далее
Общество
30.03.2022 06:13
Общество 30.03.2022 06:13

0
Далее
Общество
30.03.2022 00:10
Общество 30.03.2022 00:10

0
Далее
Общество
29.03.2022 20:39
Общество 29.03.2022 20:39

0
Далее

Лента новостей

13:21
Небывалая мышиная возня зафиксирована в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:17
Коронавирус в Волгоградской области вернулся к осени 2020 годаСмотреть фотографии
13:16
В Волгограде ликвидируют еще один популярный автобусный маршрутСмотреть фотографии
12:49
Волгоградцев предупредили о химической атаке в лесахСмотреть фотографии
12:44
«Ростелеком» лидирует на рынке платного ТВ для корпоративных клиентов по итогам 2021 годаСмотреть фотографии
12:44
После скандала облкомтранс продлил жизнь пяти волгоградским маршруткамСмотреть фотографии
12:28
В Волгограде из-за демонтажа советской эстакады ограничили движениеСмотреть фотографии
12:17
Из кожи лезут: в феврале Волгоградская область нарастила выпуск продукцииСмотреть фотографии
11:52
С высоты показали возведение новой трассы в Волго-Ахтубинской поймеСмотреть фотографии
11:52
Браконьеров с богатым уловом задержали в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:35
ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго принял участие в Дне открытых дверей филиала НИУ «МЭИ»Смотреть фотографии
11:31
В Волгоградской области вынесен приговор за уклонение от службы в армииСмотреть фотографии
11:25
Чудом успел выскочить: под Волгоградом из-за утечки газа сгорела ГАЗельСмотреть фотографии
11:22
Момент тарана иномаркой киоска с шаурмой в Волгограде попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:12
В Волгограде 30-летний насильник пообещал свести счеты с конвоиром УФСИНСмотреть фотографии
11:02
В Волгограде и Волжском запускают дачные автобусыСмотреть фотографии
10:56
Волгоградца посадили на три года за украденную бутылку водкиСмотреть фотографии
10:53
В Сети завирусился клип Игоря Растеряева, снятый в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:53
Бочаров обсудил грандиозные планы с волгоградскими овощеводамиСмотреть фотографии
10:37
Пациенты ковидной больницы в Волгоградской области пожаловались на нехватку лекарствСмотреть фотографии
10:01
В Волгоградской области спрогнозировали отток айтишниковСмотреть фотографии
09:46
Никогда такого не было — и вот опять: Фролово затапливает талыми водамиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:25
Расписание электрички Волгоград – Петров Вал изменили из-за ремонта путейСмотреть фотографии
08:32
В хуторе Волгоградской области ввели карантин из-за бешеной коровыСмотреть фотографии
08:02
Детский сад на юге Волгограда отключат от электричества 30 мартаСмотреть фотографии
07:13
Волгоградским аптекам приказали бороться с ажиотажным спросом на лекарство от щитовидкиСмотреть фотографии
06:13
В Волгограде нашли новых реставраторов для памятника комсомольцамСмотреть фотографии
00:10
Волгоградцы выбрали имена спасенным полицейскими львятамСмотреть фотографии
22:08
В Волгоградской области потеплеет до +20 градусовСмотреть фотографии
21:52
Жителей волгоградской глубинки избавили от дальних поездок к стоматологуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 