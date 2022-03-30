В Сети завирусился клип Игоря Растеряева, снятый в Волгограде

В многочисленных пабликах вновь обрел второе «дыхание» клип самобытного исполнителя Игоря Растеряева на текст песни «Курган». Уроженец Ленинграда, тем не менее, значительную часть своего творчества посвятил волгоградской земле, родному Михайловскому району, где певец проводил детство и юность. «Курган» в свою очередь, попытка осмыслить Великую отечественную войну, подвиг и лишения сталинградцев.

Как рассказывал сам Игорь, стихи он писал несколько лет, а клип сняли за пару дней в Волгограде на Мамаевом кургане зимой 2014 года в «самые лютые морозы». Позже видео презентовали за несколько дней до апрельского волгоградского концерта Растеряева. Среди самых заметных произведений исполнителя популярные клипы на песни «Комбайнеры» и «Раковка».