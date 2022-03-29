В Волгограде стартовал сезон дорожного ремонта

Коммунально-дорожные службы полностью срезали старый асфальт на участке улицы Пожарского в Кировском районе Волгограда – глобальной реконструкции подвергнут 1,2 километра проезжей части. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. С началом работ на этой улице фактически стартовал сезон дорожного ремонта в Волгограде.
Улица Пожарского в границах Нижнетагильской и Бежицкой улиц является главной дорогой в поселке Хохлы на юге Волгограда. Десятки лет ее не ремонтировали капитально, в результате чего он превратилась в изрезанное ямами, трещинами и ухабами полотно. Местные жители буквально завалили чиновников и депутатов просьбами привести в порядок проезжую части, и дорогу включили в национальный автодорожный проект на 2022 год. В прошлом году реконструировали примыкающие улицы – Лавровую, Майскую, Закавказскую, переулок Советский.
После фрезеровки дорожники укрепят основание дороги и заменят горловины люков, затем уложат два слоя асфальтобетона, в том числе верхний щебеночно-мастичный. Гарантия на обновленное полотно составит 4 года.
Кроме улицы Пожарского в Кировском районе капитально отремонтируют улицы Никитина и Губкина. Работы начались на улице Подольской, в переулках Залесском и Успенского. Всего в Волгограде в 2022 году восстановят более полусотни улиц. С 2014 году в областном центре реконструировали и построили свыше 430 дорог общей площадью порядка 5 млн кв. м. Волгоград стал одним из первых городов, где в 2017 году было начато масштабное обновление в рамках федерального проекта «Безопасные качественные дороги», который к 2019 году преобразован в национальный проект.