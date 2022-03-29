В Волгограде стартовал сезон дорожного ремонта



Коммунально-дорожные службы полностью срезали старый асфальт на участке улицы Пожарского в Кировском районе Волгограда – глобальной реконструкции подвергнут 1,2 километра проезжей части. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. С началом работ на этой улице фактически стартовал сезон дорожного ремонта в Волгограде.

Улица Пожарского в границах Нижнетагильской и Бежицкой улиц является главной дорогой в поселке Хохлы на юге Волгограда. Десятки лет ее не ремонтировали капитально, в результате чего он превратилась в изрезанное ямами, трещинами и ухабами полотно. Местные жители буквально завалили чиновников и депутатов просьбами привести в порядок проезжую части, и дорогу включили в национальный автодорожный проект на 2022 год. В прошлом году реконструировали примыкающие улицы – Лавровую, Майскую, Закавказскую, переулок Советский.

После фрезеровки дорожники укрепят основание дороги и заменят горловины люков, затем уложат два слоя асфальтобетона, в том числе верхний щебеночно-мастичный. Гарантия на обновленное полотно составит 4 года.