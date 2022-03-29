



РТКОММ (100% дочернее общество ПАО «Ростелеком») выступил телекоммуникационным партнером ежегодных международных гонок на собачьих упряжках «Берингия-2022» в Камчатском крае. Компания предоставила комплект спутникового оборудования под торговой маркой SenSat для передачи видеорепортажей с промежуточных пунктов гонок. Кроме того, оргкомитет «Берингии» использовал спутниковый интернет для сбора информации в интересах судейского корпуса, ежедневного уточнения погодных условий, а также для связи со службами обеспечения на маршрутах.

«Наша цель — сделать спутниковый интернет массово доступным в каждой точке страны, дать связь там, где невозможно организовать ее альтернативными способами. Мы рады быть полезными, предоставляя организаторам масштабного международного мероприятия возможность получать информацию о ходе гонок, находясь на значительном расстоянии от центра событий, управлять всем комплексом мероприятий. Кроме того, усилия РТКОММ направлены на повышение качества жизни населения труднодоступных и удаленных территорий. С помощью наглядной демонстрации эффективности спутниковых технологий на таких мероприятиях, как “Берингия”, мы доносим до целевой аудитории все преимущества услуг доступа к спутниковому интернету», — сказал генеральный директор РТКОММ Сергей Ратиев.

Доступ к спутниковому интернету SenSat предоставляется на всей территории России от Калининграда до Камчатки. Доставка комплектов подключения осуществляется за счет пользователя по тарифам выбранной службы доставки или силами официального дилера SenSat.