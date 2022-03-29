Телеком

РТКОММ организовал спутниковую связь на ежегодных гонках Берингия на Камчатке

Телеком 29.03.2022 08:42
29.03.2022 08:42


РТКОММ (100% дочернее общество ПАО «Ростелеком») выступил телекоммуникационным партнером ежегодных международных гонок на собачьих упряжках «Берингия-2022» в Камчатском крае. Компания предоставила комплект спутникового оборудования под торговой маркой SenSat для передачи видеорепортажей с промежуточных пунктов гонок. Кроме того, оргкомитет «Берингии» использовал спутниковый интернет для сбора информации в интересах судейского корпуса, ежедневного уточнения погодных условий, а также для связи со службами обеспечения на маршрутах.
«Наша цель — сделать спутниковый интернет массово доступным в каждой точке страны, дать связь там, где невозможно организовать ее альтернативными способами. Мы рады быть полезными, предоставляя организаторам масштабного международного мероприятия возможность получать информацию о ходе гонок, находясь на значительном расстоянии от центра событий, управлять всем комплексом мероприятий. Кроме того, усилия РТКОММ направлены на повышение качества жизни населения труднодоступных и удаленных территорий. С помощью наглядной демонстрации эффективности спутниковых технологий на таких мероприятиях, как “Берингия”, мы доносим до целевой аудитории все преимущества услуг доступа к спутниковому интернету», — сказал генеральный директор РТКОММ Сергей Ратиев. 
Доступ к спутниковому интернету SenSat предоставляется на всей территории России от Калининграда до Камчатки. Доставка комплектов подключения осуществляется за счет пользователя по тарифам выбранной службы доставки или силами официального дилера SenSat.
Узнать подробности об услуге и оставить заявку на подключение можно на сайте оператора: http://www.sensat.ru/.

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