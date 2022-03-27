Апрель в Волгоградской области начнется с летней жары

Общество 27.03.2022 11:41
27.03.2022 11:41
Понедельник 28 марта станет последним прохладным днем весны. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на погодные ресурсы, в ночь на 28 марта в некоторых районах области температура опустится до -1 градуса, днем будет около двух градусов тепла. Однако уже во вторник, 29 марта воздух прогреется до +13 и с каждым днем температура будет повышаться. В субботу 2 апреля ожидается почти летняя погода - плюс 22 градуса.
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