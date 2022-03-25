Общество 25.03.2022 15:20
25.03.2022 15:20
Почти половина жителей Южного федерального округа после повышения ключевой ставки до 20% переложила свои вклады под более высокие проценты. 42% южан сделали это с рублевыми вкладами, еще 5% с валютными. Таковы результаты опроса*, проведенного экспертами банка «Открытие».
4% заявили, что сняли деньги со всех вкладов, 14% сделали это частично. 35% ничего с вкладом не делали, несмотря на изменение ставок.
У 83% опрошенных есть рублевые сбережения. У 44% – еще и в иностранной валюте. Не имеют сбережений 17% респондентов. При этом у 54% нет банковских вкладов. 41% имеют вклад в рублях, 8% – в иностранной валюте.
Отвечая на вопрос о лучшем способе сбережения денег в нынешней ситуации (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) 42% отдали предпочтение наличным деньгам. 32% считают лучшим способом сбережений рублевый вклад, по 18% – накопительный счет в рублях и золотые слитки. 16% – отдали предпочтение наличной валюте. 15% назвали лучшим инструментом хранения сбережений российскую недвижимость, 14% – товары длительного пользования, по 9% – валютный вклад и валютный накопительный счет.
При этом 47% респондентов на фоне последних событий не предпринимали никаких действий, чтобы сохранить средства. По 4% купили квартиру или взяли ипотеку; погасили различные кредиты и вывели средства с фондового рынка. 3% купили или поменяли автомобиль. 22% купили лекарства, 24% сделали запас продуктов и корма для домашних животных. 20% открыли новые банковские вклады. 10% сняли все деньги со счетов и вкладов, а 6% купили или продали криптовалюту.
*Опрос проведен банком «Открытие» 17-20 марта по репрезентативной выборке среди 1500 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
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