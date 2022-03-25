Коронавирус стремительно исчезает из Волгоградской области

Очередное снижение уровня заболеваемости коронавирусом зафиксировано в Волгоградской области по итогам прошедших суток. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперштабе, в регионе заболели ковидом 407 человек. Это гораздо меньше, чем было за предыдущий день, когда таких было 484 человека. Однако 98 жителей региона из заболевших все-таки пришлось госпитализировать. При этом за сутки 700 человек благополучно выздоровели и закрыли больничные.

Снижается и смертность от коронавируса. Так, стало известно о шести скончавшихся от ковида. Всего в этом скорбном списке уже 6694 волгоградца.